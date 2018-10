Rui Patrício, novo membro da equipa jurídica das "águias", revelou em declarações à CMTV que espera que a acusação à SAD do Benfica no caso E-Toupeira caia já na fase de instrução.

"Agora vai acontecer o normal, o processo vai para o juiz de instrução e depois logo se vê se se abre a instrução ou não. Se tenho a expectativa de tirar o Benfica na fase de instrução? Não vamos fazer quaisquer prognósticos mas temos muita convicção nos nossos argumentos e na defesa que apresentámos, respeitando a acusação. Mas a discussão faz-se no processo", afirmou o advogado à CMTV.

Questionado sobre as 17 testemunhas chamadas pela SAD do Benfica, o advogado adiantou que "o tribunal decidirá sobre as provas que entender relevantes", acrescentando que essas são as testemunhas consideradas relevantes pela defesa.

Rui Patrício não quis alongar-se sobre o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, referindo que não iria fazer "quaisquer comentários sobre as posições de outros arguidos no processo" e reforçando que a "convicção" da defesa é que a acusação caia na instrução.