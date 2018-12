Dos 261 crimes imputados pelo Ministério Público na acusação do processo E-toupeira ficaram 46. É este o novo número de crimes que deste processo que irá a julgamento, não com quatro, mas sim com dois arguidos, Paulo Gonçalves , ex-assessor jurídico da SAD do Benfica , e José Augusto Silva, funcionário judicial. Júlio Loureiro, também funcionário judicial, e a SAD encarnada ficaram de fora do processo , porque a juíza de instrução, Ana Peres, considerou que a acusação do MP apenas lhes imputou factos "genéricos e imprecisos" e conclusões.Logo à cabeça, a magistrada judicial deitou por terra o crime de falsidade informática, imputado pelo MP aos arguidos. Considerou Ana Peres que, tal como resulta da lei, "o preceito exige que os dados informáticos sejam alterados com o propósito de desvirtuar a demonstração dos factos que com aqueles dados podem ser comprovados". Ora, continuou a juíza, de acordo com os elementos do processo, o acesso ao sistema informático da justiça "nãos e concretizou, nem traduziu, na produção de dados ou documentos não genuínos". Isto é, quando terá acedido ao sistema, José Silva não o terá feito através de, por exemplo, da criação de um utilizador novo no sistema, mas sim através das credenciais da procuradora Ana Paula Vitorino."Assim e considerando os factos descritos ou a narração da acusação, os mesmos (...) são insuficientes para integrar is elementos constitutivos" do crime de falsidade informárica, escreveu a juíza, "tendo carácter genérico e, em algumas situações, conclusivo". Ana Peres concordou com os advogados da Benfica SAD, considerando não ter "existido manipulação de dados informáticos e a intenção de utilizar o produto dessa manipulação perante terceiros com intuito defraudatório, pois os factos existentes da acusação reconduzem-se à inserção de credenciais de acesso ao sistema".Quanto ao crime de corrupção activa imputado à SAD, a juíza não aceitou que o Ministério Público o apresentasse quase como uma dedução lógica da actuação de Paulo Gonçalves. Para Ana Peres, a investigação, uma vez que Paulo Gonçalves não era administrador da SAD , estando na dependência do conselho de administração, teria que identificar alguém na gestão da SAD que tivesse conhecimento da recolha de informação atribuída ao antigo assessor jurídico. "Para a imputação de ra responsabilidade ao ente colectivo, processualmente há sempre que identificar um núcleo mínimo de actuação humana". Isto é, alguém hierarquicamente numa posição superior a Paulo Gonçalves, com poderes de representação legal da SAD."Exige-se que ocorra a idetificação funcional", segundo a juíza, de quem teria o poder/dever de controlo e vigilância sobre Paulo Gonçalves, demonstrando que, pelo menos, houve negligência nesse controlo, para imputar à SAD o crime de corrupção. O que, de acordo com Ana Peres, não sucedeu.Na leitura da decisão instrutória, que decorreu esta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, a juíza Ana Peres realçou que, à luz da lei, "os factos atribuídos a Paulo Gonçalves não podem ser imputados diretamente à SAD do Benfica", explicando que o responsável "não faz parte dos órgãos sociais da pessoa coletiva, nem representa a pessoa coletiva", sendo, apenas, um "subalterno", isto é, um funcionário da SAD 'encarnada'. Logo, "não é possível imputar a responsabilidade" à SAD do clube da Luz pelos atos cometidos pelo seu antigo assessor jurídico.O TCIC decidiu que Paulo Gonçalves vai ser julgado pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça. A juíza Ana Peres classificou como "pouco convincentes" as explicaçoes dadas pelo antigo assessor da SAD para ter, como admitiu, tido acesso a elementos de processos judiciais através do funcionário judicial. José Silva vai responder exatamente pelos mesmos crimes, a que se junta ainda o crime de peculato.Já os crimes de favorecimento pessoal, falsidade informática e oferta ou recebimento indevido de vantagem ficam pelo caminho por falta de provas.Assim, caíram todas as acusações do MP contra a Benfica SAD, a exemplo do que aconteceu com Júlio Loureiro, que também não vai a julgamento, já que o tribunal entende "não haver indícios suficientes" contra o funcionário judicial.Enquanto as medidas de coação que recaíam sobre a SAD 'encarnada' e Júlio Loureiro foram completamente revogadas, Ana Peres decidiu que Paulo Gonçalves e José Silva (que até agora estava proibido de sair de casa) vão ficar sujeitos apenas ao termo de identidade e residência (TIR).Entretanto, O Sporting considerou "incompreensível" a decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada, e admitiu "recorrer" da decisão instrutória. "A decisão anunciada, na medida em que partirá do princípio que os arguidos agora pronunciados atuavam por sua conta e risco, é, pelo menos aparentemente, incompreensível", manifesta o clube de Alvalade, em nota enviada às redações.Os 'leões', que tinham requerido a sua constituição como assistentes no processo 'e-toupeira', admitem mesmo "recorrer" da decisão do TCIC e da juíza Ana Peres, com o intuito de "repor a verdade desportiva". "A Sporting SAD analisará os fundamentos da decisão, reservando o direito de recorrer do teor da mesma, sempre com o objetivo de repor a verdade desportiva", adianta o Sporting.