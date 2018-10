O Benfica vai mesmo avançar para a fase instrução no caso e-toupeira. O clube da Luz mudou ainda de advogados neste processo em que a SAD do clube é acusada.

O Benfica vai avançar com o pedido de abertura de instrução no caso e-toupeira. A fase do processo é aquela em que o juzi avalia se a acusação do Ministério Público tem bases para chegar a tribunal.



O clube da Luz estava ainda a ponderar se avançava ou não para a instrução do processo, mas acabou por decidir positivamente. A informação foi confirmada à TSF por um dos novos advogados do clube da Luz, Paulo Saragoça da Matta.



Saragoça da Mattsa, João Medeiros e Rui Patrício são a nova equipa jurídica da SAD do Benfica, confirmou João Correia, o ex-advogado da SAD do Benfica à mesma rádio.



Dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do clube, foram acusados de vários crimes, entre os quais corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática, no caso e-toupeira. Em causa estão alegados acessos ilegais a processos que correm nos tribunais de forma a conseguir favorecer os encarnados.



O Benfica terá mesmo tido acesso a processos judiciais que envolviam os seus rivais.