PJ impediu ataque terrorista na Universidade de Lisboa

A Polícia Judiciária impediu esta quinta-feira um atentado terrorista que iria acontecer na sexta-feira na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, anunciou a força em comunicado de imprensa.







Ao que aapurou, a informação chegou à Polícia Judiciária há cerca de uma semana, através do FBI. As autoridades americanas partilharam com as congéneres portuguesas que havia alguém, que usava um determinado nickname numa plataforma que estava a ser monitorizada e que revelava intenções de levar a cabo um atentado em massa numa universidade, ao estilo do que tem acontecido nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.Através do nickname coube aos inspetores da Unidade Nacional Contra Terrorismo chegar ao suspeito em questão. Quando o encontraram, após alguma monitorização, decidiram partir para a detenção e busca domiciliária. Aí encontraram não só as armas que seriam utilizadas como planos de atuação com escalas de tempo e descrição pormenorizada do local a atacar.Ao contrário do que seria de esperar, o inquérito-crime não é tutelado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é a unidade do Ministério Público com competência na matéria. Ao que aapurou, o facto de ter sido classificado inicialmente apenas como "ameaça de crime" fez com que fosse distribuído ao Departamento de Investigação e Ação Penal."Através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), [a PJ] procedeu, nesta data, à realização de uma operação tendente ao cumprimento de Mandados de Busca domiciliária, no âmbito de inquérito titulado pela Secção de Investigação do Crime Violento do DIAP de Lisboa. A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa", lê-se na nota."Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso. Na sequência das buscas realizadas, seriam apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais", adianta a mesma nota."Para além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto, para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear. O arguido detido em flagrante delito pela posse das referidas armas, encontra-se igualmente indiciado pela prática do crime de terrorismo", indica.O arguido de 18 anos de idade será amanhã presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para sujeição à medida de coação.