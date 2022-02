Pedida pena de 6 anos de prisão para jihadista luso-holandesa

O Ministério Público holandês pediu uma pena de seis anos de prisão para a jihadista luso-holandesa Ângela Barreto. Na última sessão do julgamento, que ocorreu esta manhã no tribunal de Roterdão, o procurador do MP defendeu que Ângela Barreto era uma "verdadeira mulher do Estado Islâmico". Por sua vez, a luso-descendente mostrou-se arrependida por ter viajado para a Síria. O tribunal deverá proferir a sentença daqui a duas semanas.



Os seis anos pedidos pelo MP holandês representam a sentença mais elevada exigida contra uma mulher que viajou para a Síria para se juntar ao autoproclamando Estado Islâmico (EI). De acordo com os relatos feitos pela imprensa holandesa o procurador defende que Ângela "fazia parte de uma organização assassina e implacável e nada mostra que ela tenha se distanciado ou se arrependido". "Ela sabia exatamente o que estava a acontecer. Escreveu no Facebook sobre Abu Bakr al-Baghdadi, com bandeiras do EI. E: 'Prefiro morrer por alguém me ter dado um tiro como mártir, do que ter uma vida longa e infeliz'", recorda o MP em tribunal.



Por sua vez, Ângela Barreto, que falou no início da sessão, disse que "inconscientemente fazia parte da organização", mostrando arrependimento: "Se pudesse refazer minha vida, nunca teria ido embora". "Converti-me e imediatamente comecei a usar niqab porque era muito abordada por homens. Era minha segurança. Não me sentia bem, muito sozinha. Depois conheci o Fábio, um futebolista profissional português, um herói na Síria que ajudava os muçulmanos."