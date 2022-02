Atentado travado: 'É preciso passar-se algo de muito errado para esta radicalização'

O vice-presidente do Observatório de Segurança Interna diz que primeira avaliação do FBI mostrava que jovem que planeava ataque à Faculdade de Ciências em Lisboa estava a preparar "um atentado de natureza terrorista".

A Polícia Judiciária portuguesa travou esta quarta-feira um atentado terrorista que iria acontecer amanhã, na Universidade de Lisboa. O jovem pretendia matar o máximo de pessoas possível com recurso a armas brancas, informou a PJ em comunicado, tendo as armas sido apreendidas. O jovem tinha um plano bem delineado de como pretendia levar a cabo o atentado.

De acordo com Hugo Costeira, vice-presidente do Observatório de Segurança Interna (OSI), não se pode propriamente falar de terrorismo por ainda não se saber se havia uma motivação ideológica por trás do atentado. "Pode haver várias motivações, como de inspiração islâmica radical, extrema direita, ou pode apenas ser uma pessoa com problemas do foro psicológico", refere Hugo Costeira em declarações à SÁBADO. "Os terroristas movimentam-se, por norma, por ideologias, mas para já não sabemos o que motivou este ataque", sublinha o especialista.

Costeira refere que o indivíduo detido pode "ser apenas uma pessoa de mal com a vida a querer cometer um ato não terrorista, mas apenas de extrema violência". O vice-presidente do OSI afirma que a primeira avaliação do perfil do arguido foi feita pelo FBI - que avisou as autoridades nacionais do plano - e nesse relatório inicial diz "que está plasmada a preparação de um atentado de natureza terrorista".