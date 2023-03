Ex-presidente de sindicato do SEF investigada pela PJ

Fonte oficial da PJ confirmou a realização de buscas. Contudo, Manuela Niza, que foi presidente do Sindicato dos Funcionários Administrativos do SEF, não foi detida.

Manuela Niza, ex-presidente do Sindicato dos Funcionários Administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foi questionada pela Polícia Judiciária (PJ) nas instalações da Direção Regional do Norte do SEF. A confirmação foi dada pela PJ à SÁBADO, que adiantou que um procurador e dois elementos da PJ se deslocaram às instalações para falar com a funcionária.





fonte oficial da PJ confirmou a realização de buscas. Porém, negou que Manuela Niza tenha sido detida e afirmou que o SEF está a colaborar com a investigação.Já o SEF emitiu um comunicado em que refere que "desconhece as razões das referidas diligências, e esclarece que está disponível para colaborar com a Justiça no que for necessário".A funcionária em questão trata-se de Manuela Niza Ribeiro, que tem um processo disciplinar aberto pelo SEF que foi comunicado ao Ministério Público. Em causa, está o apoio à compra da empresa de aviação OMNI por dois traficantes de droga, atualmente detidos.Manuela Niza está em risco de ter um novo processo disciplinar por acumular funções que levantam graves suspeitas de corrupção, enquanto presidente do sindicato administrativo do SEF.