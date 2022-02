O que se sabe sobre o atentado à Faculdade de Ciências travado pela PJ

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira ter detido um jovem que estava a planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Objetivo era mAtar o máximo de pessoas possível.



O ataque estava planeado para acontecer esta sexta-feira. A Polícia Judiciária desencadeou uma operação ao início da manhã que permitiu a detenção de um jovem estudante poruguês de 18 anos. Na sua casa foram detetadas "várias armas proibidas", refere o comunicado da PJ. Foram também apreendidos outros "artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos", como gasolina e gás. Não foram encontradas armas de fogo no domicílio do jovem que é natural da Batalha.



Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, a informação chegou à Polícia Judiciária há cerca de uma semana, através do FBI. As autoridades americanas partilharam com as congéneres portuguesas que havia alguém, identificado apenas pelo nickname, que deu entrada numa plataforma que estava a ser monitorizada e que revelava intenções de levar a cabo um atentado em massa numa universidade, ao estilo do que tem acontecido nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Foi através desse nome digital que os inspetores da Unidade Nacional Contra Terrorismo chegaram ao suspeito em questão. Após alguma monitorização do suspeito, decidiram partir para a detenção e busca domiciliária, tendo encontrado planos detalhados sobre o ataque que pretendia levar a cabo. Os planos incluíam escalas de tempo e descrição pormenorizada do local a atacar.