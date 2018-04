Edição n.º 729

São três homens, unidos por um único processo judicial. Acusados na Operação Marquês de diversos crimes de corrupção, José Sócrates, Ricardo Salgado e Zeinal Bava continuam a levar vidas de luxo e a fazer negócios milionários - alguns deles em segredo.O antigo banqueiro, por exemplo, conseguiu vender terrenos pertencentes à herança da mãe que não estavam arrestados pela justiça. Conseguiu mais de 1 milhão de euros de um bolo total de 6 milhões. Cerca de metade do valor obtido por Salgado serviu para pagar ao advogado Proença de Carvalho.Já Zeinal Bava adquiriu dois apartamentos no Chiado por 4 milhões de euros. Enquanto isso, José Sócrates montou uma equipa de defesa que actua na sombra. Os seus inúmeros recursos, bem como os processos instaurados contra órgãos de comunicação social, terão custado, de acordo com uma avaliação feita por vários juristas para a, cerca de 750 mil euros.