O antigo primeiro-ministro José Sócrates manifestou preocupação com uma dívida fiscal relacionada com o apartamento de luxo em Paris, comprado por mais de 2,8 milhões de euros em Agosto de 2012. As preocupações, segundo o Correio da Manhã , foram manifestada numa conversa telefónica com o amigo Carlos Santos Silva, a 29 de Novembro de 2013, que foi escutada no âmbito da Operação Marquês . A casa foi adquirida pelo empresário, mas o Ministério Público acredita que o antigo governante socialista é o verdadeiro dono."Sendo o verdadeiro proprietário do imóvel, José Sócrates, em Novembro de 2013, já tinha questionado Carlos Santos Silva sonre a existência de impostos em atraso em relação ao imóvel de Paris, tendo então pedido ao mesmo Carlos Santos Silva que encarregasse o arguido Gonçalo Ferreira [ndr: colaborador do empresário] de regularizar a situação dos impostos", avança a acusação, citada pelo CM.De acordo com a mesma fonte, o Imposto de Solidaridade sobre a Fortuna seria pago em 2014, através de uma conta bancária do já referido Gonçalo Ferreira. No total, foram pagos 23.650 euros, incluindo penalizações de atrasos relativos a 2013 e 2014. Na mesma altura, estaria também em falta o pagamento da dívida da taxa de habitação cobrada pelo munícipio de Paris.

A Operação Marquês tem 28 arguidos, entre os quais o ex-primeiro-ministro, acusados de vários crimes económico-financeiros, nomeadamente corrupção e branqueamento de capitais.

José Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente durante 10 meses e depois em prisão domiciliária, está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecer o ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos (GES) e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

Além de Sócrates, estão acusados o empresário Carlos Santos Silva, amigo de longa data e alegado `testa de ferro´ do antigo líder do PS, o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, os antigos administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava e o ex-ministro e antigo administrador da CGD Armando Vara, entre outros.