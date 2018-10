São 19 requerimentos de abertura de instrução, 1463 folhas de argumentos das defesas, 44 testemunhas indicadas e 11 acusados que querem falar. Advogados reúnem, esta quinta-feira, com juiz Ivo Rosa.

É o primeiro passo para a segunda fase da Operação Marquês, processo que envolve José Sócrates, Ricardo Salgado, Armando Vara, entre outros. Depois de cinco anos de investigação (as primeiras detenções, entre as quais a de José Sócrates, ocorreram em Novembro de 2014, mas o inquérito foi aberto em Julho do ano anterior), a maioria parte dos 28 acusados vai tentar impedir que o caso chegue a julgamento. Esta quinta-feira, o juiz Ivo Rosa, que será o responsável pela "condução dos trabalhos" e pela decisão final, vai reunir, às 16h, com os advogados dos arguidos e assistentes, de forma a estabelecer um calendário para os próximos meses.



Nos diversos requerimentos de abertura de instrução, há dois temas que podem ditar o futuro o processo. O primeiro, levantado pela defesa de Armando Vara (acusado de cinco crimes), prende-se com a distribuição inicial do processo ao juiz Carlos Alexandre. O advogado Tiago Bastos defende que a atribuição do caso em Setembro de 2014 ao juiz Carlos Alexandre foi resultado de uma "manipulação dos procedimentos de distribuição" dos processos judicias e "em grave violação das regras legais ". Ou seja, segundo a defesa do ex-governante, a imparcialidade do juiz Carlos Alexandre ficou comprometida e não foi seguido o procedimento de distribuição electrónica e aleatória do caso. Em resumo, terá existido uma violação do chamado princípio do juiz natural.



A queixa de Armando Vara sobre a forma como em 2014 a Operação Marquês foi parar às mãos do juiz Carlos Alexandre foi arquivada em Agosto passado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM). O argumento principal? A prescrição de um eventual processo disciplinar a juízes ou funcionários judiciais, pois o caso já ocorreu há mais de um ano. Mas o advogado que representa o antigo político, Tiago Rodrigues Bastos, recorreu da decisão para o pleno do CSM. Coincidência ou não, o órgão que superintende a actividade dos juízes abriu entretanto uma discreta averiguação aos factos de 2014 e mandou um inspector judicial recolher o testemunho dos dois juízes que estavam então colocados no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC): Carlos Alexandre e João Bártolo. (Pode ler esta semana na edição impressa da revista SÁBADO mais dados sobre esta história)



Mas, se os argumentos de Vara podem provocar danos irreparáveis no processo - caso lhe seja reconhecida razão, os actos praticados pelo juiz Carlos Alexandre, como levantamento do sigilo bancário, buscas domiciliaria e escutas telefónicas, serão considerados nulos - também a defesa de Carlos Santos Silva, empresário e considerado o testa de ferro de José Sócrates, levantou questões que podem abalar o processo.



A defesa de Carlos Santos Silva alega que os indícios que serviram de base à acusação da Operação Marquês foram obtidos de forma ilegal, que o empresário de Leiria esteve a ser investigado clandestinamente desde 2005 e que a equipa formada por inspectores tributários, que coadjuvou o procurador Rosário Teixeira na investigação ao caso não tinha competências para acompanhar o caso. Num longo requerimento de abertura de instrução, a que a SÁBADO teve acesso, a defensora de Carlos Santos Silva, Paula Lourenço, defende a inconstitucionalidade de uma série de acções realizadas pelos investigadores, critica a mistura de informações entre os processos Furacão, Monte Branco e Marquês , compara os métodos de investigação do DCIAP à antiga polícia política e termina com um pedido de extinção do processo.



O documento de 251 páginas começa com uma introdução em que a advogada explica ao que vai. "Depois de muitos anos de investigação através de Processos Administrativos no âmbito da Prevenção e Branqueamento de Capitais e quatro anos e três meses e investigação através da forma processual" (…), "chega finalmente o momento do arguido se poder pronunciar sobre a acusação pública e a actividade de investigação desenvolvida no inquérito". Para a defesa, trata-se de saber se a acusação decorre "dos factos apurados através de meios de prova licitamente recolhidos".



Para a defesa de Carlos Santos Silva, a conclusão é só uma: não foram. "O arguido descobriu pela consulta dos autos ter sido investigado durante mais de uma década em Processos Administrativos que devassaram por completo a sua vida pessoal, societária e financeira, fazendo tábua rasa das exigências legais prescritas no Código de Processo Penal" (…) "através de Processos administrativos, que eram materialmente investigação, foram recolhidas provas que depois migraram para o processo-crime entretanto aberto". Conclusão: "os vícios" encontrados "são tão importantes e transversais aos actos dos processos que conduzirão forçosamente à anulação, pelo menos parcial, da prova do processo, o que terá de conduzir à não pronúncia do arguido".



A advogada refere no requerimento que o processo teve origem numa certidão do "Processo Administrativo [PA] 806/2013 (que integra outro anterior), aberto para dar cumprimento a um acto de prevenção e branqueamento de capitais". Essa PA teve início (presume-se) a 7 de Fevereiro de 2012 e é composto por volumes principais com mais de 706 folhas, 9 apensos bancários e 1 apenso temático relativo ao património de Carlos Santos Silva" e teria resultado de "uma suspeita genérica e abstracta". Ou seja, é um procedimento para prevenir um risco ou evitar um crime. E como se tratam de prevenção – refere a defesa – "não promove a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório".



Ou seja, segundo o requerimento, a lei impõe que assim que surjam elementos que indiciem um crime, é "obrigatoriamente instaurado um processo-crime". E, defende, não foi isso que aconteceu: "Na sequência da comunicação efectuada por uma instituição financeira, a 7 de Fevereiro de 2012, a noticia do crime teria existido desde 27 de Março de 2012, data do relatório da UIF [Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária] que analisa a informação que poderia corresponder à prática de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais" referente a um empréstimo de Santos Silva a Rui Pedro Soares no valor de 600 mil euros. Ou seja, "a partir desse momento o MP teria de encerrar a acção de prevenção e abrir um inquérito crime". Contudo, continua, "o MP desenvolveu actos de investigação" no âmbito de várias acções de prevenção, durante anos e anos, sem que o visado "conhecesse esses actos e pudesse actuar nesses processos" ou de pelo menos poder à posteriori "ter acesso à totalidade das diligências".



Neste requerimento de abertura de instrução, Paula Lourenço socorre-se em grande parte de uma inspecção realizada ao DCIAP, entre Setembro de 2013 e Março de 2014, noticiada em exclusivo pela SÁBADO, em que são efectuadas inúmeras críticas à actuação dos procuradores, nomeadamente no recurso abusivo a estes PA como forma de investigação.



"A realização dos inúmeros actos de investigação e a obtenção de meios de prova resultantes da quebra do sigilo bancário e fiscal, através de Processos Administrativos, foram a via encontrada no DCIAP para contornar as leis que garantem aos arguidos que a investigação em que são suspeitos da prática de um crime decorra no âmbito de um Inquérito, com garantia de cumprimento de todos os Direitos Fundamentais e processuais assegurados no Código de Processo Penal e na Constituição da República Portuguesa", escreve a advogada.



"Carlos Santos Silva esteve a ser investigado através de Processos Administrativos desde o ano de 2005e que esta mesma forma de investigação extra-processual se desenrola em Processos posteriores ao início dos presentes autos (…) sendo que em todos se investiga a mesma matéria, o que leva muito coerentemente o arguido a acreditar que ainda hoje, em Setembro de 2018, continua a ser investigado cada um dos seus movimentos financeiros e físicos, de forma secreta e administrativa, como nos tempos de má memória", pode ler-se no documento.



A advogada contesta ainda a legitimidade da equipa de inspectores tributários, liderada por Paulo Silva, funcionar como órgão de polícia criminal: "Uma ‘Acção de Prevenção’ em contínuo desde 2005 (…) constitui materialmente uma investigação que decorreu com a ajuda e sob a batuta da Administração Tributária – Direcção de Finanças de Braga, de forma anormal, ilegal e imprudente." O motivo: "a entidade policial com competência definida em matéria de prevenção de branqueamento de capitais é apenas e sóa UIF/PJ, não prevendo a Lei que possa existir nesta matéria competência da Administração Tributária ou mesmo uma mera colaboração ou assessoria externa à actividade que no DCIAP se resolvesse fazer de forma totalmente independente da UIF". Mesmo que tivesse havido uma intervenção da Direcção de Finanças, "deveria ser aquela que tivesse competência territorial, ou seja, a Direcção de Finanças de Castelo Branco, já que para efeitos fiscais o arguido tinha domicílio fiscal na Covilhã."



José Sócrates copia argumentos de Vara

Já José Sócrates, acusado de 31 crimes, desde corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais apresentou um curto - 12 páginas em contraste com as 251 de Carlos Santos Silva, as 193 de Hélder Bataglia ou mesmo as 36 de Armando Vara - requerimento de abertura da instrução. No documento, assinado pelo advogado João Araújo, a que a SÁBADO teve acesso, a defesa do ex-primeiro-ministro socorre-se dos argumentos já utilizados por Armando Vara para pedir a nulidade de todo o processo e também o afastamento do juiz Carlos Alexandre da fase de instrução.



O primeiro parágrafo do requerimento, entregue no último dia permitido por lei, 6 de Setembro, mostra que o documento só foi elaborado depois conhecer a argumentação usada pela defesa de Armando Vara para pedir a instrução do processo: "O requerente tomou agora conhecimento de que a atribuição deste processo ao Juiz 1 – Senhor Juiz de Instrução Dr. Carlos Alexandre – no dia 9 de Setembro de 2014, terá sido consumada por manipulação e viciação dos procedimentos legalmente previstos, não tendo sido realizado qualquer tipo de sorteio nem por qualquer modo respeitada a necessária aleatoriedade".



Com base no requerimento de Armando Vara, João Araújo escreve: "mostra-se fortemente indiciado que, já depois deste Tribunal Central de Instrução Criminal ter passado a funcionar com dois juízes os procedimentos de distribuição e registo foram viciados e manipulados para que as funções de juiz de instrução neste processo continuassem a ser exercidas pelo Senhor Dr. Carlos Alexandre". Manipulação que "parece ser – necessariamente – do perfeito conhecimento e mesmo da responsabilidade directa do próprio senhor Dr. Carlos Alexandre que, depois de escolhido inicialmente pelo Órgão de Polícia Criminal [OPC] e pelo Ministério Público [MP], efectivamente avocou para si este processo", em "violação da constituição".



Por esse motivo, João Araújo defende que "todo o inquérito" deverá ser considerado nulo – nomeadamente todos os actos e despachos do OPC e do MP dependentes de autorização e validação do Juiz de instrução e todas as decisões proferidas pelo Juiz de Instrução", por "violação das regras legais relativas ao modo de determinar a composição do Tribunal".



Veja a lista de todos os acusados na Operação Marquês



José Sócrates (ex-primeiro-ministro). 31 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (três), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (nove) e fraude fiscal qualificada (três).



Carlos Santos Silva (empresário). 33 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).



Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena). 14 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (um), branqueamento de capitais (sete), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



Ricardo Salgado (ex-presidente do BES). 21 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (nove), abuso de confiança (três), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (três).



Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT). Cinco crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (um), falsificação de documento (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT). Oito crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).



Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD). Cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).



Helder Bataglia (empresário). 10 crimes: branqueamento de capitais (cinco), falsificação de documento (dois), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Rui Horta e Costa (administrador não-executivo dos CTT). Quatro crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Bárbara Vara (filha de Armando Vara). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).



José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo). Seis crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (três).



José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).



Gonçalo Trindade Ferreira (advogado). Quatro crimes: branqueamento de capitais (três) e falsificação de documento (um).



Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva). Um crime: branqueamento de capitais (um).



João Perna (ex-motorista de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e detenção de arma proibida (um).



Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (um).



Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção passiva (um) e branqueamento de capitais (um).



José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).



Rui Mão de Ferro (sócio, administrador e gerente de diversas empresas). Cinco crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (quatro).



Lena Engenharia e Construções, SA. Sete crimes: corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



Lena Engenharia e Construção SGPS. Três crimes: corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).



Lena SGPS. Três crimes: prática de crimes de corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).



XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda. Cinco crimes: branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda. Um crime: branqueamento de capitais (um).



XMI – Management & Investmenst SA. Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).