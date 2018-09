A defesa de Carlos Santos Silva alega que os indícios que serviram de base à acusação da Operação Marquês foram obtidos de forma ilegal, que o empresário de Leiria esteve a ser investigado clandestinamente desde 2005 e que a equipa formada por inspectores tributários, que coadjuvou o procurador Rosário Teixeira na investigação ao caso não tinha competências para acompanhar o caso. Num longo requerimento de abertura de instrução, a que a SÁBADO teve acesso, a defensora de Carlos Santos Silva, Paula Lourenço, defende a inconstitucionalidade de uma série de acções realizadas pelos investigadores, critica a mistura de informações entre os processos Furacão, Monte Branco e Marquês , compara os métodos de investigação do DCIAP à antiga polícia política e termina com um pedido de extinção do processo.

O documento de 251 páginas começa com uma introdução em que a advogada explica ao que vai. "Depois de muitos anos de investigação através de Processos Administrativos no âmbito da Prevenção e Branqueamento de Capitais e quatro anos e três meses e investigação através da forma processual" (…), "chega finalmente o momento do arguido se poder pronunciar sobre a acusação pública e a actividade de investigação desenvolvida no inquérito". Para a defesa, trata-se de saber se a acusação decorre "dos factos apurados através de meios de prova licitamente recolhidos".

Para a defesa de Carlos Santos Silva, a conclusão é só uma: não foram. "O arguido descobriu pela consulta dos autos ter sido investigado durante mais de uma década em Processos Administrativos que devassaram por completo a sua vida pessoal, societária e financeira, fazendo tábua rasa das exigências legais prescritas no Código de Processo Penal" (…) "através de Processos administrativos, que eram materialmente investigação, foram recolhidas provas que depois migraram para o processo-crime entretanto aberto". Conclusão: "os vícios" encontrados "são tão importantes e transversais aos actos dos processos que conduzirão forçosamente à anulação, pelo menos parcial, da prova do processo, o que terá de conduzir à não pronúncia do arguido".

A advogada refere no requerimento que o processo teve origem numa certidão do "Processo Administrativo [PA] 806/2013 (que integra outro anterior), aberto para dar cumprimento a um acto de prevenção e branqueamento de capitais". Essa PA teve início (presume-se) a 7 de Fevereiro de 2012 e é composto por volumes principais com mais de 706 folhas, 9 apensos bancários e 1 apenso temático relativo ao património de Carlos Santos Silva" e teria resultado de "uma suspeita genérica e abstracta". Ou seja, é um procedimento para prevenir um risco ou evitar um crime. E como se tratam de prevenção – refere a defesa – "não promove a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório".

Ou seja, segundo o requerimento, a lei impõe que assim que surjam elementos que indiciem um crime, é "obrigatoriamente instaurado um processo-crime". E, defende, não foi isso que aconteceu: "Na sequência da comunicação efectuada por uma instituição financeira, a 7 de Fevereiro de 2012, a noticia do crime teria existido desde 27 de Março de 2012, data do relatório da UIF [Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária] que analisa a informação que poderia corresponder à prática de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais" referente a um empréstimo de Santos Silva a Rui Pedro Soares no valor de 600 mil euros. Ou seja, "a partir desse momento o MP teria de encerrar a acção de prevenção e abrir um inquérito crime". Contudo, continua, "o MP desenvolveu actos de investigação" no âmbito de várias acções de prevenção, durante anos e anos, sem que o visado "conhecesse esses actos e pudesse actuar nesses processos" ou de pelo menos poder à posteriori "ter acesso à totalidade das diligências"

Neste requerimento de abertura de instrução, Paula Lourenço socorre-se em grande parte de uma inspecção realizada ao DCIAP, entre Setembro de 2013 e Março de 2014, noticiada em exclusivo pela SÁBADO, em que são efectuadas inúmeras críticas à actuação dos procuradores, nomeadamente no recurso abusivo a estes PA como forma de investigação.

"A realização dos inúmeros actos de investigação e a obtenção de meios de prova resultantes da quebra do sigilo bancário e fiscal, através de Processos Administrativos, foram a via encontrada no DCIAP para contornar as leis que garantem aos arguidos que a investigação em que são suspeitos da prática de um crime decorra no âmbito de um Inquérito, com garantia de cumprimento de todos os Direitos Fundamentais e processuais assegurados no Código de Processo Penal e na Constituição da República Portuguesa", escreve a advogada.

"Carlos Santos Silva esteve a ser investigado através de Processos Administrativos desde o ano de 2005e que esta mesma forma de investigação extra-processual se desenrola em Processos posteriores ao início dos presentes autos (…) sendo que em todos se investiga a mesma matéria, o que leva muito coerentemente o arguido a acreditar que ainda hoje, em Setembro de 2018, continua a ser investigado cada um dos seus movimentos financeiros e físicos, de forma secreta e administrativa, como nos tempos de má memória", pode ler-se no documento.

A advogada contesta ainda a legitimidade da equipa de inspectores tributários, liderada por Paulo Silva, funcionar como órgão de polícia criminal: "Uma ‘Acção de Prevenção’ em contínuo desde 2005 (…) constitui materialmente uma investigação que decorreu com a ajuda e sob a batuta da Administração Tributária – Direcção de Finanças de Braga, de forma anormal, ilegal e imprudente." O motivo: "a entidade policial com competência definida em matéria de prevenção de branqueamento de capitais é apenas e sóa UIF/PJ, não prevendo a Lei que possa existir nesta matéria competência da Administração Tributária ou mesmo uma mera colaboração ou assessoria externa à actividade que no DCIAP se resolvesse fazer de forma totalmente independente da UIF". Mesmo que tivesse havido uma intervenção da Direcção de Finanças, "deveria ser aquela que tivesse competência territorial, ou seja, a Direcção de Finanças de Castelo Branco, já que para efeitos fiscais o arguido tinha domicílio fiscal na Covilhã."





A defesa de Carlos Santos Silva contesta ainda a forma como o inquérito foi aberto. Inicialmente "estava em causa a divergência entre os montantes circulados nas contas do arguido entre 2009 e 2012 (20 milhões de euros) e o que o mesmo declarou como rendimentos, para efeitos fiscais, nos anos 2004 e 2012 (3.98 milhões)". Contudo, escreve, o MP sabia perfeitamente que os valores provinham do repatriamento de capitais ao abrigo do RERT II a que aderiu em 16 de Dezembro de 2010 e, por isso, o fundamento para abertura do inquérito, é "falso!".

Para a defesa, "a abertura do processo, com aquele fundamento, era apenas o "mote" para passar alguns elementos dos Processos Administrativos que, conjugados com outros provenientes do resultado das intercepções telefónicas do processo "Operação Monte Branco", evoluiria rapidamente para a tese construída no relatório do OPC de 3 de Setembro e, assim, chegar ao pretendido resultado de colocar José Sócrates sob escuta."

"A abertura do inquérito com o fundamento de terem sido recolhidos indícios da prática por parte de Carlos Santos Silva, do crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, não passou de um artificio legal, e talvez um ‘acordo’ pré-firmado no âmbito do Processo ‘Operação Monte Branco’, para conseguir, por um lado, colocar sob escuta telefónica José Sócrates e, por outro, ter um processo autónomo do Processo 207/11.5TELSB, nem que mais não fosse para despejar os 10 anos de investigação através de Processos Administrativos", escreve a advogada.

Em seguida, Paula Lourenço critica a espécie de promiscuidade entre investigações, em que os titulares dos inquéritos são os mesmos e as informações circulam de um lado para o outro sem suporte legal. "Paulo Silva tomou conhecimento, analisou e tratou nos PA a informação bancária de santos silva que depois migrou para os presentes autos onde ele próprio era investigador (…)" sendo é por demais evidente que nos Processos Administrativos visando o arguido já se fazia investigação contando com a equipa da AT, servindo os mesmos como incubadora de material que depois, em tempo próprio, seria reunido, organizado e passado para a versão de Inquérito, sabendo os Senhores Investigadores que a partir daí se aplicavam, pelo menos aparentemente, as regras do Código de Processo Penal".

Mais: "cabe ainda referir o facto estapafúrdio do Sr. OPC não se ter sequer coibido de utilizar as escutas telefónicas mantidas entre Carlos Santos Silva e José Sócrates realizadas no denominado Processo "Operação Monte Branco" para melhor concretizar a necessidade de continuar a escutar no âmbito do novo processo, e isto sem que previamente as mesmas tivessem a promoção do Ministério Público para as validar nos presentes autos, e de o Juiz de Instrução as ter validado efectivamente".

Nem o juiz de instrução Carlos Alexandre escapa às críticas da advogada. Para Paula Lourenço, o magistrado actua em plena comunhão com o MP sem qualquer respeito pela defesa dos direitos fundamentais dos arguidos e que validou todas as "ilegalidades" cometidas pela investigação. Referindo-se à busca a casa dos pais de Carlos Santos Silva, Paula Lourenço escreve: "o Senhor Juiz de Instrução Criminal acreditava tanto na Investigação, e tão pouco na protecção das Garantias do arguido que importava salvaguardar, que não lhe causou a mínima impressão para confirmar os tais indícios inexistentes que permitiram legitimar a pretensão do Ministério Público a fazer busca a casa de um casal de idosos, limitando-se, na autorização concedida, a repetir a lenga-lenga, falsa, que o Ministério Público já tinha usado: ‘Entretanto, foi possível à presente investigação apurar indiciariamente que o arguido Carlos Santos Silva se terá socorrido da residência de familiares, no caso dos próprios pais, para ocultar elementos de prova que se afiguram relevantes para a presente investigação e para o apuramento da verdade.’"



Em conclusão, a jurista, defende que "constituindo os PA, tal como a quebra do sigilo bancário no âmbito do presente processo, as escutas (migradas do "Processo Monte-Branco" e autorizadas no "Processo Marquês"), a localização celular, o varrimento electrónico e a recolha de imagem, prova proibida, não restou nos autos qualquer outra prova subsequente que não tenha ficado contaminada com esta proibição".