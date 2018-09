Ivo Rosa é um juiz que, nas salas de julgamento, acredita nas provas científicas acima de tudo. É também um dos dois juízes que preside a audiências nas salas do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Esta quinta-feira vai ser sorteado electronicamente (em conjunto com o seu colega de tribunal, o super-juiz Carlos Alexandre) para se descobrir quem irá ficar com a instrução da Operação Marquês, que tem o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o banqueiro Ricardo Salgado como principais arguidos.

Quem com ele trabalha reconhece-lhe o olhar atento, imparcial, a capacidade de trabalhar com celeridade e de separar o que é superficial e acessório daquilo que é importante num determinado processo. Os adversários dizem que é demasiado benevolente com os arguidos e demasiado obtuso para com os procuradores.

Mas quem é, afinal, o homem a quem pode caber decidir se José Sócrates, Ricardo Salgado e os outros arguidos da Operação Marquês vão ser julgados, num dos processos mais graves da nossa história recente?

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa nasceu a 17 de Setembro de 1966, em Santana, na ilha da Madeira. Foi ainda na ilha que decidiu que queria ser juiz, no final do secundário, depois de assistir a um julgamento no Tribunal do Funchal, na Madeira.

Frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra com um único objectivo em mente: o de chegar a juiz. Segundo o próprio, em declarações ao programa Vidas de Mérito da RTP Madeira, nunca lhe passou pela ideia vir a ser advogado. No entanto, depois do curso, trabalhou, como estagiário, uma firma de advocacia, na Madeira, iniciando depois a sua carreira como juiz.

Em 1991, foi assessor jurídico da Câmara Municipal do Funchal, na Madeira e, nesse mesmo ano, regressaria para o continente, mais precisamente para Lisboa, onde se formaria como juiz no Centro de Estudos Judiciários.

"Fui juiz com 26 anos. Hoje, olhando para trás, acho que fui muito novo e não temos bem esta noção", considerou o juiz em declarações ao programa Vidas de Mérito, em 2015. Disse ainda lembrar-se do primeiro caso em que participou como juiz estagiário: um julgamento sumário, por condução sob efeito de álcool.

Depois do estágio e de ter terminado o curso, voltou à Madeira, onde serviu como como juiz de primeira instância no Funchal, onde julgou processos-crime, cíveis, de família e de trabalho. Trabalhava com um ritmo bastante elevado, tendo ajudado a diminuir o número de processos pendentes nos tribunais onde trabalhava, refere a revista Visão, ideia reforçada pelo próprio, afirmando que quando tem "os processos e as coisas entre mãos" sente a necessidade de as concluir com celeridade, negando as acusações de que a "justiça é lenta".

Rosa confessou ainda que não gosta que as pessoas que o rodeiam não acompanhem o seu ritmo que pode mesmo ser descrito como frenético, como afirmam vários dos funcionários que com ele trabalharam ao longo do tempo.

Esta forma de trabalhar leva a que quem labute do mesmo lado que ele diga que não é bom a criar ambiente entre trabalhadores, já que os momentos que passa a trabalhar são exactamente para isso: trabalhar.

A partir de 2005 passou a integrar colectivos de juízes, equipas que julgam crimes considerados mais graves, com penas que podem ser superiores a 5 anos de prisão. Tinha 39 anos aquando da "promoção".

Foi já em colectivos de juízes que julgou um dos casos mais mediáticos da sua carreira, o caso dos assaltantes de caixas multibanco que varreu o país entre 2008 e 2009.

Os assaltantes utilizavam um modus operandi que incluía usar uma rebarbadora para "arrancar" a caixa. Cada assalto rendia entre 20.000 e 30.000 euros. A acusação falava em mais de 2 milhões de euros que foram roubados nos inúmeros casos.

Dos 12 arguidos, o colectivo liderado por Ivo Rosa condenou um, o alegado líder do grupo, Jonny Portela, por crimes de tráfico de droga, nada relacionado com os assaltos, por as provas recolhidas pelo Ministério Público e GNR não permitiam "por si só" condenar os arguidos, considerou o colectivo liderado por Ivo Rosa. E eis aqui um dos grandes pontos apontados como "fraqueza" pelos adversários de Rosa.

O juiz é um acérrimo crente na prova directa – prova científica ou qualquer outro tipo de prova irrefutável. Há quem o critique por tratar da mesma forma um crime de corrupção (onde são raras as provas directas) como um caso de homicídio (onde abundam as provas científicas). Esta atitude levou a muitos recursos por parte do Ministério Público e há até um procurador que conseguiu uma taxa de 100% de vitórias nos recursos que apresentou, revela o Observador.

O procurador José Góis (o tal dos 100% de recursos com sucesso) recorreu da decisão sobre os assaltos aos multibancos para o Tribunal da Relação de Lisboa e os juízes desembargadores da 9ª secção deram-lhe razão, ao considerarem provas às quais Rosa tinha dado menos relevância. No segundo julgamento na 1.ª Vara Criminal de Lisboa, em 2012, oito dos 12 arguidos acabaram condenados, em 2012, pela maioria dos crimes que lhes tinham sido imputados. Jonny Portela, por exemplo, foi condenado, em cúmulo jurídico, a uma pena de prisão de oito anos e quatro meses pelos crimes de associação criminosa, roubo agravado, furto qualificado, tráfico de droga e detenção de arma proibida.

Como juiz não se importa de repetir a mesma pergunta inúmeras vezes até chegar à resposta que considera ser a verdadeira, sem nunca deixar transparecer as suas emoções e opiniões, afirmam aqueles que com ele trabalham. Tem um sentido de procura da verdade e do essencial que poucos põem em causa.

Sobre o trabalho que desenvolve no Tribunal Central de Instrução Criminal - o Ticão, como alguns lhe chamam -, Ivo Rosa explicou: "Um juiz de instrução criminal é um juiz das garantias dos direitos e liberdades dos cidadãos que estão sob investigação", rejeitando o epíteto de super-juiz. Para Ivo Rosa cada juiz tem as suas funções, consoante o tribunal em que está colocado.

Confrontado com esta decisão, Ivo Rosa disse, ao programa Vidas de Mérito que não sente problemas de consciência quando revertem uma decisão sua. "Eu decido de acordo com a minha consciência e de acordo com a lei e quando um juiz decide assim, não tem problemas de consciência."

Rosa não é alheio a confrontos com políticos, situação que se pode repetir caso "ganhe" o sorteio para a Operação Marquês. Em 2007, enquanto esteve em Timor Leste, ao abrigo de uma missão da ONU, o juiz já tinha condenado o vice-presidente da Fretilin e antigo ministro do Interior, Rogério Lobato, a sete anos e seis meses de prisão, por co-autoria de quatro crimes de homicídio, considerando provado que o ex-governante tinha distribuído armas a civis para matarem figuras da oposição. Chumbou também propostas do Orçamento Rectificativo de 2008 por serem inconstitucionais, criando desconforto entre o governo timorense. Era acusado, pelo Conselho Superior da Magistratura de Timor, de ter "o hábito de controlar o trabalho dos outros juízes nacionais, perguntando o que têm feito em cada dia, desautorizando-os sem isenção e independência nas suas decisões".

Em 2015, chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, onde encontra Carlos Alexandre e com quem vai partilhar os anos seguintes. Correm rumores de que não se dão bem e Carlos Alexandre afirmou mesmo não ter o número de telefone de Ivo Rosa. Quem os observa diz que têm hábitos completamente diferentes e formas de trato igualmente díspares. E até nos gabinetes se nota essa diferença entre ambos. Ivo Rosa tem uma decoração mais moderna, enquanto Carlos Alexandre opta por ser mais conservador no seu ambiente.