A defesa do antigo primeiro-ministro entregou por email e por fax o requerimento de abertura de instrução.



A defesa do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, entregou na noite de quinta-feira o requerimento de abertura de instrução do processo "Operação Marquês".



De acordo com a agência Lusa, o pedido foi efectuado na quinta-feira à noite por email e por fax, mesmo no fim do prazo. Recorde-se que o prazo para a entrada dos requerimentos de abertura de instrução terminou esta terça-feira, sendo possível (com pagamento de multa) entregar até quinta-feira.



José Sócrates junta-se assim aos arguidos Armando Vara, Sofia Fava, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava (ex-administradores da PT), Joaquim Barroca (administrador do grupo Lena), Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro, Gonçalo Ferreira e Bárbara Vara, que também pediram a abertura de instrução, uma fase processual facultativa que é dirigida por um juiz, que decidirá quem deve (ou não) ir a julgamento.



A Operação Marquês tem como principal arguido o ex-primeiro-ministro, que está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.



O inquérito da Operação Marquês culminou na acusação a 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.