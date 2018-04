O antigo primeiro-ministro José Sócrates anunciou, esta sexta-feira, que vai constituir-se assistente no processo-crime aberto pela Procuradoria-Geral da República sobre a divulgação dos vídeos dos seus interrogatórios no âmbito da Operação Marquês. Na conferência de imprensa realizada esta tarde, o ex-governante socialista considerou a transmissão dos vídeos um "crime" e acusou o "procurador e o juiz" da Operação Marquês de serem "os principais suspeitos" de terem entregue as imagens à comunicação social.

O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a divulgação dos vídeos dos interrogatórios da Operação Marquês, considerando que a "divulgação destes registos está proibida".

"A divulgação das imagens é crime e não há interesse público, é uma tentativa de perseguição política", disse Sócrates, que compareceu sozinho à conferência de imprensa. A SÁBADO revela na sua edição desta semana que o antigo primeiro-ministro despediu o advogado João Araújo, depois de muitas discussões acaloradas em privado e ao telefone. A ausência de Pedro Delille não foi explicada.

Sócrates começou por ler uma declaração a dizer que as inquirições judiciais "estão no mercado" e que "a dignidade das pessoas é objecto de negócio e artigo de contrabando", a propósito das recentes reportagens televisivas nas quais foram passados vários dos seus interrogatórios perante o procurador do Ministério Público, Rosário Teixeira.



Para José Sócrates, "o crime cometido" tem "a cumplicidade das próprias autoridades", apontando o dedo ao principal procurador do processo e ao juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal Carlos Alexandre, sem, contudo, dizer o nome de ambos. "Os principais suspeitos da prática dos crimes de violação do segredo de justiça são o juiz e o procurador: por acção ou negligência eles são os autores morais dessas e das demais violações da lei". Porém, para o ex-governante, os programas expuseram "a injustiça da prisão, a vacuidade de todo o processo e a ausência de factos e provas capazes de sustentar as graves imputações".

Já quando questionado se vai pedir abertura de instrução, cujo prazo termina a 3 de Setembro, Sócrates referiu que ainda nada está decidido porque há recursos por decidir.

A Operação Marquês tem 28 arguidos, entre os quais o ex-primeiro-ministro, acusados de vários crimes económico-financeiros, nomeadamente corrupção e branqueamento de capitais.

José Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente durante 10 meses e depois em prisão domiciliária, está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecer o ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos (GES) e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

Além de Sócrates, estão acusados o empresário Carlos Santos Silva, amigo de longa data e alegado `testa de ferro´ do antigo líder do PS, o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, os antigos administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava e o ex-ministro e antigo administrador da CGD Armando Vara, entre outros.



Com Lusa