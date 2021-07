Luís Filipe Vieira foi detido

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, conhecido por o "Rei dos Frangos", estão a ser alvo de buscas, esta quarta-feira, avança o jornal Nascer do Sol. A SIC avança entretanto que Luís Filipe Vieira terá sido detido, no âmbito deste processo.







Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução Bancária, de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O presidente dos encarnados é também suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos que obteve na venda de 25% do capital da Benfica SAD.O jornal indica ainda que as buscas estão a ser lideradas pelo juiz Carlos Alexandre e que no terreno, estão agentes da PSP e da Autoridade Tributária (AT). Estarão a ser alvo de buscas mais de 30 locais.Em 2017, José António dos Santos, o "Rei dos Frangos", comprou ações no Benfica, entrando em força no capital da SAD. Na mesma altura, investiu em negócios imobiliários com Vieira.Porém, disse que Vieira não soube do seu investimento na SAD.Além disso, o empresário ajudou Vieira em duas dívidas: na empresa de pneus David Maria Vilar e na Imosteps

Esta não é a primeira vez que Luís Filipe Vieira é alvo de buscas. Há três anos, a sua casa foram agentes no âmbito da operação Lex, que investigava a entrega de processos a juízes da Relação de Lisboa, sem sorteio.