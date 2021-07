Professor da FDUP recusa entregar exame a aluna por estar "muito destapada"

Na Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), um professor recusou entregar o enunciado de um exame de recurso a uma aluna por considerar que ela estava "muito destapada". O docente, identificado como Paulo Pulido Adragão, acabou por entregar o enunciado depois de receber um alerta.



A denúncia foi feita nas redes sociais pelo núcleo HeForShe, que defende a igualdade de género. "O núcleo HeForShe vem condenar veementemente mais um triste episódio de machismo na academia, desta vez na nossa casa, a FDUP. No dia de ontem, uma estudante viu ser-lhe negada a realização de um exame em virtude da forma como estava vestida, uma vez que o docente da Unidade Curricular considerou que a colega estava 'muito destapada'. Mesmo após a estudante ceder à pressão misógina e de abuso de autoridade, o professor apenas lhe concedeu um enunciado quando um colega o alertou nesse sentido. É efetivamente deplorável a forma como, em 2021, quem quer que seja ainda considerar que pode determinar como pode ou não uma mulher vestir-se. Tão ou mais deplorável ainda é a forma passiva e de inação total da Faculdade perante a reincidência de casos deste género", lê-se num post publicado no Facebook.





De acordo com a agência Lusa, a direção da FDUP instaurou um processo de averiguações ao professor. A Universidade do Porto indicou que o processo de averiguações foi "oficialmente instaurado" pela direção da faculdade na segunda-feira e que o mesmo tem de seguir agora "todos os tramites legais", nomeadamente a audição de envolvidos e de testemunhas.