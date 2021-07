Rui Pinto já reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira

Pirata informático recordou tweet escrito quando Vieira foi ouvido no Parlamento, na qualidade de dono da Promovalor, uma das grandes devedoras do Novo Banco.

Rui Pinto, o pirata informático que estava por detrás do Football Leaks, já reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira. Rui Pinto partilhou um tweet de 29 de junho deste ano, quando foram ouvidos os grandes devedores do Novo Banco no Parlamento.







Rui Pinto

Luís Filipe Vieira ?? https://t.co/MyK1ggXcyE — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) July 7, 2021

Luís Filipe Vieira foi ouvido no Parlamento enquanto proprietário da Promovalor. A firma imobiliária causou perdas de mais de 225 milhões de euros ao BES.Luís Filipe Vieira e o empresário José António dos Santos, conhecido por "rei dos frangos", estão a ser alvo de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Existem cinco detidos: Vieira, o seu filho, José António dos Santos e dois empresários de Braga.Na operação, que envolve cerca de uma centena de elementos da PSP e da Inspeção Tributária, estão a ser efetuadas buscas nas instalações do Benfica, bem como em outros locais.