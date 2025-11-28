Corpo de Noori encontrado na Figueira da Foz

Noori, ou Carolina Torres, foi encontrada sem vida e o seu corpo encontrava-se em elevado estado de decomposição. A notícia foi avançada pelo jornal 'Diário de Coimbra'.

O corpo terá sido foi localizado por populares na manhã de 16 de novembro, na praia da Leirosa. O estado do cadáver impediu uma identificação imediata, sendo necessária a intervenção da Polícia Judiciária e de exames forenses especializados.

A mãe da jovem, que tinha sido visto pela última vez no dia 9 de outubro, já reagiu: "Hoje uma parte de mim morreu. A minha filha, a minha Carolina (Noori), já não está neste mundo“, esclareceu Cristiana Gaspar.

"Escrever isto pesa. Dói. Fere. É como se cada letra me abrisse uma ferida nova. Não existe dor maior do que esta. É um vazio que não se descreve, um silêncio que engole tudo, uma falta que não tem fundo. A minha menina partiu… E eu fiquei aqui, partida também, a tentar juntar o que sobrou de mim", assume esta mãe.

E termina: "Quero agradecer, com o pouco que ainda consigo sentir, a todos os que a procuraram comigo, que não desistiram, que me deram força quando eu já não tinha nenhuma. Obrigada por terem caminhado ao meu lado. Obrigada por não terem deixado a Carolina desaparecer sozinha. Hoje peço apenas respeito, silêncio e compaixão. Deixem que a Carolina seja lembrada com verdade, com ternura, com amor. Sem julgamentos. Sem barulho. Sem invenções. Ela foi, é e será sempre o primeiro amor da minha vida, por quem me apaixonei assim que a vi nascer. E vou levá-la comigo para sempre — no peito, na pele, na memória, em tudo o que ainda consiga ser daqui para a frente. Obrigada a todos."