Vieira detido num edifício construído por empresa que ajudou a fundar

O Comando Metropolitano de Lisboa foi construído pela Obriverca, uma empresa fundada por Vieira e dois outros empresários em 1986. O presidente do Benfica saiu da empresa em 2001.

Em março de 2013 foi inaugurado o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa que passou da rua Capelo, no Chiado, para Moscavide, no concelho de Loures. O edifício onde Luís Filipe Vieira vai passar a noite depois de ter sido detido esta quarta-feira por suspeitas de crimes de burla qualificada, de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais foi construído por uma empresa chamada Obriverca que chegou a ter como acionista… Luís Filipe Vieira.

A construção do Comando Metropolitano da PSP em Moscavide foi decidida pelo Governo de José Sócrates. A Estamo, empresa pública responsável pela compra e venda de imóveis do Estado, decidiu adjudicar a obra à Obriverca que construiu o edifício a mando do Estado português.



A PSP passou para aquele edifício em 2013, ficando a pagar uma renda ao Ministério da Administração Interna pelo valor de 130 mil euros mensais.