Nova sede da Spinumviva pertence à filha do CEO da Gásdouro

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado

A Spinumviva está sediada num imóvel no Porto, adquirido para habitação própria pela filha de Nuno Afonso Moreira, CEO da Gásdouro, uma das maiores empresas do setor do gás português.

A Spinumviva tem uma nova sede. Já não é a casa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Espinho, mas um imóvel no Porto, adquirido para habitação própria pela filha de Nuno Afonso Moreira, CEO da Gásdouro, uma das maiores empresas do setor do gás português.

