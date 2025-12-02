Sábado – Pense por si

Portugal

Deputado Pedro Frazão fez castração ilegal na sede do Chega

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 02 de dezembro de 2025 às 23:00

O deputado Pedro Frazão castrou ilegalmente o gato António, um dos animais de estimação acolhidos pelo Chega. A intervenção cirúrgica ocorreu fora de centros autorizados pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV).

O deputado Pedro Frazão castrou ilegalmente o gato António, um dos animais de estimação acolhidos pelo Chega. A intervenção cirúrgica ocorreu fora de centros autorizados pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV): a esterilização do gato aconteceu na sede do Chega, no dia 5 de fevereiro de 2021, segundo os metadados das fotos a que a SÁBADO teve acesso.

