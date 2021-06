Vieira acusado de usar dinheiro do Benfica para pagar funcionários da Promovalor

Acção do advogado Mattamouros liga caso do "saco azul" com empresas do presidente do Benfica, que também é acusado de usar o clube para benefício pessoal, sobretudo na relação com o Novo Banco

Caso do "saco azul", reestruturação das dívidas da Promovalor e OPA do Benfica. São estes as três situações que o advogado Jorge Mattamouros identifica numa acção cível contra o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acusando-o de usar o clube para benefício pessoal. A acção, a que a SÁBADO teve acesso, pede perda de mandato para Vieira, invocando os estatutos do clube, os quais referem que o presidente da direcção "não pode, directa ou indirectamente, estabelecer com o clube e sociedades em que este tenha participação relevante, relações comerciais ou de prestação de serviços, ainda que por interposta pessoa".



Depois de o Ministério Público ter concluído, em 2018, existirem suspeitas de que através de um esquema de facturas fictícias foram retirados quase dois milhões de euros das contas do Benfica, dinheiro posteriormente movimentado em numerário, o autor da acção cível (advogado radicado no EUA) acrescentou que o dinheiro era "entregue a funcionários da Promovalor", a holding do grupo empresarial de Luís Filipe Vieira.



"Esta cena ter-se-à repetido inúmeras vezes entre 2016 e 2017, após o recém criado Novo Banco ter deixado de conceder empréstimos à Promovalor e quando várias das empresas de Luís Filipe Vieira entraram em falência técnica", lê-se na acção cível. No processo conhecido como "saco azul", a SAD do Benfica já foi constituída arguida, assim como o próprio Luís Filipe Vieira e o administrador Domingos Soares de Oliveira (como representantes legais da mesma). Em causa, segundo o MP, está um esquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais.