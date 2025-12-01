Sábado – Pense por si

Portugal

Embaixador angolano em Portugal consternado com morte dos seis jovens em acidente

Lusa 14:48
As mais lidas

Seis pessoas morreram na madrugada de domingo após o despiste de um veículo ligeiro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, ficando as vítimas carbonizadas.

A Embaixada da República de Angola em Portugal reagiu com “consternação” ao falecimento dos seis jovens angolanos, vítimas de um acidente de viação na madrugada de domingo em Lisboa, endereçando as condolências às famílias.

Embaixador angolano em Portugal consternado com morte dos seis jovens em acidente
Embaixador angolano em Portugal consternado com morte dos seis jovens em acidente D.R.

“Foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento este domingo em Lisboa de seis jovens angolanos, vítimas de um trágico acidente de viação”, pode ler-se numa curta nota enviada à Lusa.

De acordo com a missiva, o embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, lembrou que se tratavam de “jovens com um futuro risonho à sua frente” e dos quais o país “muito esperava”.

“Que as famílias enlutadas encontrem a força necessária para ultrapassar este momento de uma enorme dor, recebendo toda a nossa solidariedade”, refere-se na nota.

“Neste momento de dor, em meu nome pessoal e no de todos os funcionários da Embaixada da República de Angola na República Portuguesa, endereçamos às famílias enlutadas as nossas mais profundas condolências por estas irreparáveis perdas”, termina, na missiva.

Seis pessoas morreram na madrugada de domingo após o despiste de um veículo ligeiro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, ficando as vítimas carbonizadas.

Sobe para seis o número de mortos carbonizados dentro de carro em Lisboa
Leia Também

Sobe para seis o número de mortos carbonizados dentro de carro em Lisboa

O alerta para o acidente mortal foi dado cerca das 03:40 da madrugada de domingo.

Segundo adiantou no domingo à Lusa fonte da PSP uma viatura ligeira “despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se, no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas”.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Portugal Lisboa Carlos Alberto Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Embaixador angolano em Portugal consternado com morte dos seis jovens em acidente