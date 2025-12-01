Seis pessoas morreram na madrugada de domingo após o despiste de um veículo ligeiro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, ficando as vítimas carbonizadas.

A Embaixada da República de Angola em Portugal reagiu com “consternação” ao falecimento dos seis jovens angolanos, vítimas de um acidente de viação na madrugada de domingo em Lisboa, endereçando as condolências às famílias.



Embaixador angolano em Portugal consternado com morte dos seis jovens em acidente D.R.

“Foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento este domingo em Lisboa de seis jovens angolanos, vítimas de um trágico acidente de viação”, pode ler-se numa curta nota enviada à Lusa.

De acordo com a missiva, o embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, lembrou que se tratavam de “jovens com um futuro risonho à sua frente” e dos quais o país “muito esperava”.

“Que as famílias enlutadas encontrem a força necessária para ultrapassar este momento de uma enorme dor, recebendo toda a nossa solidariedade”, refere-se na nota.

“Neste momento de dor, em meu nome pessoal e no de todos os funcionários da Embaixada da República de Angola na República Portuguesa, endereçamos às famílias enlutadas as nossas mais profundas condolências por estas irreparáveis perdas”, termina, na missiva.

O alerta para o acidente mortal foi dado cerca das 03:40 da madrugada de domingo.

Segundo adiantou no domingo à Lusa fonte da PSP uma viatura ligeira “despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se, no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas”.