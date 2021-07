Luís Filipe Vieira pode ficar em preventiva. Ministério Público sublinha 'gravidade dos crimes'

O Ministério Público (MP) vai pedir medidas de coação agravadas para Luís Filipe Vieira e os restantes três detidos esta quarta-feira, por suspeitas de crimes, como abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.



Em comunicado, o MP refere que "os detidos serão presentes, previsivelmente no decurso do dia de amanhã, a primeiro interrogatório judicial com vista à aplicação, considerando a gravidade dos crimes e as exigências cautelares, de medidas coação diferentes do termo de identidade e residência." Ou seja, os procuradores vão descartar a medida de coação mais leve. Ficando em aberto o possível pedido de prisão preventiva.



Isto porque, o MP considera que estas detenções permitem "acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e a prevenir a consumação de atuações suspeitas em curso".