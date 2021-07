Bruno Macedo: o empresário de Jesus e que trouxe Pepê ou Cebolinha

A sua ligação ao futebol começou pelo Sp. Braga (o pai era advogado de António Salvador), seguindo-se o agenciamento de jogadores e a intermediação de transferências – esteve nas chegadas de Everton Cebolinha e Lucas Veríssimo ao Benfica e nas vindas de Militão e Pepê para o FC Porto. Agora, Bruno Macedo foi detido juntamente com Luís Filipe Vieira.

Bruno Macedo foi esta última quarta-feira, dia 7 de julho, um dos quatro detidos na sequência da operação de buscas feita a Luís Filipe Vieira (o presidente do Benfica foi outro dos detidos, assim como o seu filho, Tiago Vieira, e o empresário José António dos Santos, conhecido como Rei dos Frangos, dono da empresa Valouro e o principal acionista individual da SAD do Benfica, com 12,7%).

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução Bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. São suspeitos de estarem envolvidos em negócios e financiamentos num montante superior a 100 milhões de euros, ocorridos a partir de 2014, e que "poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades".

O empresário Bruno Macedo esteve envolvido na mudança de Jorge Jesus para o Flamengo e depois no seu regresso ao Benfica, em 2020, além de ter feito a intermediação de alguns jogadores, em especial brasileiros, sobretudo para o Benfica e para o FC Porto. Natural de Braga, a sua entrada no mundo do futebol começou pelo clube minhoto.