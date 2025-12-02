Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
02 de dezembro de 2025 às 23:00

Ser político não é tão fácil como nos parece

Ser político é fácil? Para a maior parte das pessoas, a resposta será um inequívoco “sim”. Ser político não só é fácil como está, no melhor cenário, ao alcance de pessoas desqualificadas, que “não sabem fazer nada a não ser a política” – no pior cenário são mentirosos e corruptos. Estas avaliações sem misericórdia coincidem com o lugar desfavorável que os partidos – de onde emana a maioria dos políticos – ocupam nos inquéritos sobre a confiança nas instituições. Mas ser político, mesmo um mau político, está longe de ser fácil.

