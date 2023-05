Fisco faz buscas na casa de filho de Pinto da Costa, no Benfica e Sporting

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Segundo a notícia avançada pelo Correio da Manhã , estão a ser realizadas buscas em dezenas de lugares, no norte do País, incluindo na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do dirigente do FC Porto. Também o Benfica e Sporting estão a ser alvo de buscas, em Lisboa.O processo está relacionado com um alegado esquema de fraude milionário que envolve a transferências de jogadores.(Em atualização)