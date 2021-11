Ministério Público avança com grande operação de buscas ao FC Porto e empresários

Equipa do procurador Rosário Teixeira avançou para a segunda parte da Operação Cartão Vermelho, que envolve suspeitas com negócios do FC Porto. Casa do filho de Pinto da Costa foi alvo de buscas.



O Ministério Público está a fazer buscas à sede da SAD do FC Porto e a casas de empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Em causa podem estar estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais num processo que resulta da Operação Cartão Vermelho.



Um dos negócios de jogadores que já foi visto à lupa pelos investigadores é a compra e venda de Éder Militão. Segundo os documentos oficiais da SAD do Porto, o jogador assinou um contrato de cinco épocas com o Porto em julho de 2018. O clube ficou com 90% dos direitos económicos do jogador, adquirido em final de contrato ao São Paulo por pouco mais de 8,5 milhões de euros (7 milhões pelo passe e cerca de 1,5 milhões de encargos adicionais). Um ano depois, o Porto vendeu Militão ao Real Madrid, onde ainda joga.





Imagens exclusivas mostram buscas no norte do país sobre caso ligado ao futebol