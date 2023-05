Abramovich escondeu milhões em offshores antes da invasão da Ucrânia

As mais lidas

Roman Abramovich, considerado o português mais rico do mundo, escondeu 760 milhões de libras (864 milhões de euros) em offshores logo a seguir à invasão russa da Ucrânia. Segundo o jornal Público, o movimento deu-se antes de o bilionário ter sido sancionado pelo governo do Reino Unido e a ocultação foi confirmada através de uma circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros.







Action Images via Reuters / John Sibley Livepic

Roman Abramovich nasceu na Rússia e é português desde abril de 2021, através da naturalização por ser descendente de judeus sefarditas. Porém, o processo de naturalização está a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sem resultados até ao momento.O processo foi rápido e, de acordo com o jornal, Roman Abramovich recebeu o passaporte em setembro de 2021, depois de ter recebido o cartão de cidadão.