Benfica, Sporting e FC Porto 'a colaborar com a Justiça' devido a buscas

Em causa está um alegado esquema de fraude que envolve transferências de jogadores de futebol e estará relacionado com a Operação "Fora de Jogo".À agência Lusa, fontes oficiais do Benfica e do Sporting disseram que, durante o período da manhã, realizaram-se buscas nas instalações e que os clubes optaram por "colaborar com as autoridades". Pouco depois o FC Porto emitia um comunicado, assinado pelo Conselho de Administração, com o mesmo teor e onde garantia que "como sempre, e certa do bom cumprimento das normas atinentes à sua atividade, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados".Segundo a notícia avançada pelo Correio da Manhã , foram realizadas buscas em dezenas de lugares incluindo na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do dirigente do FC Porto, e na Torre das Antas. As investigações estão a ser dirigidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).A operação "Fora de Jogo" decorre há vários anos, tendo sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo "Football Leaks" e que conta já com dezenas de arguidos.