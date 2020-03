Buscas no Porto, Benfica, Sporting, Braga...

O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) elegeram alvos prioritários nesta primeira fase da operação no terreno que prevê buscas ao F.C. Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. A operação de apreensão de documentos, digitais e em papel relacionados com negócios milionários de jogadores, estende-se ao escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Ronaldo e do empresário Jorge Mendes. O superagente é outro dos visados: processo prevê buscas aos escritórios da Gestifute, no Porto e em Lisboa, e às duas residências de Mendes no Porto.





As casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas (é visado mas por negócios não realizados pela sua gestão), António Salvador (presidente do Braga), dos jogadores Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos que constam nos processos, um total de, pelo menos, seis mega investigações aos negócios obscuros do futebol português que contaram com uma ajuda preciosa: as revelações feitas pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks.Conforme arevelou há cerca de um mês (Edição 823, de 6 de fevereiro), a quase totalidade destes processos visam os contratos relativos aos direitos económicos de jogadores de futebol profissional, bem como os contratos de direitos de imagem, de atribuição de prémios de assinatura e pagamentos de comissões a terceiros pela intermediação na contratação ou na renovação dos contratos de trabalho dos atletas.A suspeita principal é de que clubes, sociedades anónimas desportivas, administradores, jogadores, treinadores, diretores desportivos, agentes e advogados recorreram a alegados documentos contabilísticos fictícios para empolar custos. Por exemplo, faturas que não correspondem a serviços reais prestados por quem as emite. Os esquemas são complexos, mas terão um grande objetivo: fugir aos pagamentos de IVA e de IRS, bem como às contribuições para a Segurança Social. Em causa estão crimes que, a comprovarem-se, poderão ter lesado o Estado português em muitos milhões de euros de impostos não pagos.

A investigação dos processos está a ser feita por uma equipa especial de procuradoras do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do MP que trata da criminalidade mais complexa, que delegou competências não na Polícia Judiciária (PJ), mas na DSIFAE, a Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações Especiais, que está discretamente instalada na Av. Duque d’Ávila, em Lisboa. É esta entidade das Finanças que tem uma vasta equipa a trabalhar nos inquéritos, que estão quase todos sob a tutela de vários juízes do Tribunal de Lisboa e do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).