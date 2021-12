Os bastidores das operações Prolongamento e Fora de Jogo

Pouco passava das 12h30 quando mais uma equipa de investigadores do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT) entraram nas instalações do escritório de advogados e também de algumas empresas de Bruno Macedo, em Braga. O procurador Rosário Teixeira e o inspetor Paulo Silva lideravam a comitiva de seis elementos que subiu ao 2º andar do 301 da rua do Raio. Vinham afogueados por um contratempo: o juiz que os devia acompanhar na operação de buscas, Luís Cardoso Ribeiro, do TIC de Lisboa, tivera de ficar em confinamento porque na véspera a mulher apanhara Covid.



A equipa Teixeira/Silva andava há dias com a operação Prolongamento no terreno, uma espécie de Cartão Vermelho II, e considerava, mais uma vez, o agente de jogadores Bruno Macedo como um dos alvos prioritários. Mas a equipa precisava de um juiz para fazer a busca ao escritório de advogados do pai de Macedo (o empresário também é advogado e trabalhou lá). A solução foi aproveitar o juiz que já lá estava desde as 9h da manhã de 22 de novembro passado a fazer também uma busca aos mesmos alvos no âmbito de outro caso que investiga suspeitas de fuga fiscal e branqueamento de capitais em dezenas de contratos e transferências de jogadores de futebol, a operação Fora de Jogo. Confuso? A história ainda está a começar.



O juiz Carlos Alexandre recebeu então por email a incumbência do colega do TIC de Lisboa, interrompeu por momentos a busca que estava a fazer e virou-se para o procurador e o ajudante. O que se seguiu foi tudo menos um encontro amigável, conforme foi presenciado por dois representantes da Ordem dos Advogados (OA) e numerosos inspetores do fisco, polícias e militares da GNR que ali se encontravam. Alexandre começou logo por ironizar que a operação do procurador já andava a ser seguida pelos media há três dias - “Se calhar, o Garganta Funda não é aquele que todos pensam que é”, disse, referindo-se às acusações veladas, até do MP, de que é ele que passa informações a jornalistas.