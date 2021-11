Os capítulos de uma investigação

A confirmação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) deixa pouca margem para dúvidas sobre o que está genericamente em causa neste capítulo da megainvestigação dos negócios do futebol, desta vez, do FC Porto, de vários dirigentes do clube e da SAD e de diversos empresários - "As diligências de recolha de prova visam investigar a suspeita de prática de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento, relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios."



Para o Ministério Público (MP), os negócios suspeitos ocorreram sobretudo a partir de 2017 e "até ao presente", envolvendo operações de pagamentos de comissões de mais de 20 milhões de euros. No entanto, os investigadores não esclarecem no curto comunicado se as comissões em causa foram todas ilegais - nos negócios do futebol, o pagamento de comissões está previsto na lei geral e desportiva - e quem as terá eventualmente recebido à margem da lei.



Na operação que concretizou 33 mandados de busca esta semana, a partir de segunda-feira, dia 22, o MP deixou de fora algo que ponderou durante largos meses: a detenção de alguns dos principais alvos para interrogatório e aplicação de medidas de coação. A SÁBADO apurou que efetivamente foi ponderada a detenção do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, do filho Alexandre e do empresário Pedro Pinho. No entanto, tal não se concretizou na segunda-feira passada, tendo até a operação de buscas arrancado para o terreno quando Pinho se encontrava numa viagem de lazer à Roménia - a casa e os escritórios do empresário terão sido alvo de buscas pelas autoridades, à semelhança do que sucedeu com as habitações de Pinto da Costa e do filho Alexandre.