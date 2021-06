Rui Tavares e Medina à beira de acordo para Lisboa

Negociações entre Livre e PS "estão a correr bem", diz à SÁBADO Pedro Mendonça, dirigente do partido que terá Rui Tavares como cabeça de lista a Lisboa. Nos bastidores, há quem arrisque que Tavares poderá ficar com a Cultura ou com os Espaços Verdes.

Ainda Rui Tavares não tinha sido escolhido nas primárias como cabeça de lista à Câmara de Lisboa e já o Livre negociava com Fernando Medina. Anunciada a candidatura de Tavares, as conversas continuam ainda com mais força.

"Está a correr bem", admite à SÁBADO o dirigente do Livre Pedro Mendonça, explicando que neste momento ainda se estão a acertar questões programáticas e não lugares.

"Começamos sempre pela parte programática", explica Mendonça, reconhecendo que, depois de Rui Tavares ter sido escolhido como candidato, as negociações ganharam novo impulso. "Estamos a retomar as negociações com mais força", declara.