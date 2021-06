Covid-19: Portugal com mais dois mortos e 1.604 infetados

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 1.604 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e duas mortes causadas pela doença desde esta quinta-feira.







O valor do R(t) baixou quando comparado ao último relatório que trazia a matriz de risco, o de quarta-feira. Atualmente o R(t) está nos 1,14 a nível nacional (1,15 no Continente), enquanto a incidência nacional é de 137,5 casos de infeção por 100 mil habitantes (138,7 em Portugal Continental). Na quarta-feira, a nível nacional, o R(t) estava em 1,17 e a incidência era de 137,5 casos por 100 mil habitantes.Há atualmente 30.422 casos ativos (mais 745 nas últimas 24 horas). Foram dadas como recuperadas 857 pessoas desde quinta-feira. No total, já 823.960 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19 em Portugal, desde março do ano passado, quando a pandemia chegou ao país.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 65,3 por cento do total das novas infeções nacionais ao registar hoje 1.049 casos.

Nos hospitais estão internadas 431 pessoas, mais quatro do que no dia anterior. Destas, 108 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (mais duas, nas últimas 24 horas).Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção desde o início da pandemia, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.Segundo a Direção-Geral da Saúde, já há perto de três milhões de portugueses com a vacinação completa contra a covid-19, o equivalente a 29% da população.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.