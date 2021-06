A guerra das ciclovias em Lisboa

Para ter uma cidade mais verde, ecológica e com menores níveis de hierarquia, a Câmara Municipal de Lisboa tem orçamentados 27,5 milhões de euros para a construção da rede de ciclovias, após a proposta de autarquia ter sido aprovada em assembleia municipal. São 200 quilómetros que devem estar concluídos até ao final de 2023.



Este ano é o que leva a maior parte do orçamento, 10 milhões de euros, com 9 milhões em 2022 e mais de 8 milhões em 2023. Mas as polémicas ciclovias têm provocado uma guerra entre a autarquia de Fernando Medina, a atribuições, como juntas de freguesia e como associações de moradores da capital, pela forma como estão a ser feitas.



Menos faixas de rodagem

Os principais problemas provocados pelos corredores para bicicletas são a supressão de faixas de rodagem em artérias com muito trânsito e a redução de lugares de estacionamento em zonas já de si problemáticas. A Câmara Municipal de Lisboa é acusada de avançar com as obras sem consulta pública, escudando-se em estudos que nunca foram entregues.