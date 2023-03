Abusos na Igreja: quatro padres afastados em Lisboa

Vai ser agora iniciada uma investigação prévia a cada um destes casos que será enviada para a Doutrina da Fé, apesar do patriarcado reforçar que nenhum destes sacerdotes foi, para já, acusado formalmente.

Foram afastados quatro padres do Patriarcado de Lisboa, o anúncio foi feito pelo próprio patriarcado, que esclarece que estes quatro sacerdotes foram afastados de uma forma preventiva, pelo que ficam proibidos "do exercício público do ministério".







Pedro Simões

