Marcelo critica diploma da Habitação. 'É uma lei cartaz'

"Tal como está concebido, logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional. Quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada", afirmou, na segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita à Redação Aberta que assinalou os 44 anos do Correio da Manhã e os 10 anos da CMTV. Esta foi a resposta do chefe de Estado sobre se vai ou não vetar os diplomas do Mais Habitação, programa do Governo que já tinha criticado.





Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o pacote de medidas é "inexequível" e comparou a proposta em fase final de consulta pública a algo que lhe ensinaram na Faculdade de Direito - as leis cartaz. "São leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mas a ideia não é propriamente que passem à prática", explicou.Leia mais no Correio da Manhã