CEO da TAP quer esperar por relatório final da IGF para tomar decisões

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, garante que a companhia aérea vai cumprir as recomendações do relatório final da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização paga à ex-administradora Alexandra Reis, independentemente de quais forem.







"É um processo muito delicado e vamos esperar pelo relatório final", afirmou Ourmières-Widener esta quinta-feira, não comentando a hipótese de abandonar a direção da companhia aérea nacional: "Não posso dar uma perspetiva pessoal".Christine Ourmières-Widener considera que "o Presidente da República tem o direito de exigir consequências", mas reitera que é preciso "esperar pelas conclusões do relatório". "Temos respondido a todas as perguntas e dado todos os documentos. Agora, temos de esperar pelo relatório final", reforçou.Ainda sobre o inquérito parlamentar, Christine Ourmiéres-Widener garantiu que vão "seguir o dever de compliance e governance e entregar todos os documentos que forem precisos. Nunca escondemos nada, não é um problema para nós".As declarações de Christine Ourmiéres-Widener, à margem da apresentação de novas rotas a partir do Porto na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) surgem numa altura em que está prestes a ser publicado o relatório final da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização paga pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis.Será com base nesse parecer que o ministro das Finanças irá depois comunicar, com base nas propostas apresentadas pelo parecer da IGF, as decisões que determinará à administração da TAP. O parecer não é vinculativo, mas irá dar várias propostas de caminho para que o gabinete de Fernando Medina adote as ações adequadas que conduzam à reposição de nulidades ou irregularidades seguidas nos termos da negociação do acordo de saída de Alexandra Reis.As conclusões preliminares do relatório, que está em fase de contraditório, apontam para a devolução de pelo menos parte dos 500 mil euros, uma vez que o acordo de saída da transportadora aérea terá violado o Estatuto do Gestor Público. No entanto, ainda está tudo em aberto. Caso Alexandra Reis não concorde com a decisão, poderá optar pelo caminho da litigância, por exemplo, por considerar que não houve qualquer ilegalidade.Em dezembro do ano passado, após ser demitida das Finanças, Alexandra Reis garantiu que iria devolver o montante caso fosse provado que a lei não foi cumprida. "Nunca aceitei — e devolveria de imediato caso já me tivesse sido paga — qualquer quantia em relação à qual não estivesse convicta de estar ancorada no estrito cumprimento da lei", sublinhou. E garantiu então que "esse princípio se aplica também aos termos" da sua "cessação de funções na TAP".