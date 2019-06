Para terça-feira está agendada a audição do presidente do Tribunal Constitucional (TC), Costa Andrade, com quem será discutida esta questão, dado que a entidade a criar passará a funcionar junto deste tribunal.Após a reunião de hoje, o presidente da comissão eventual, o social-democrata Luís Marques Guedes enumerou as questões em que o presidente do TC poderá dizer como o tribunal "olha à sua intervenção no trabalho da entidade para a transparência.Além da entrada, na entidade, de um membro do Ministério Público , proposto pelo BE, solução em que o PS tem dúvidas, Marques Guedes juntou a dúvida sobre se esta pode ou não ter a sua sede ou funcionar fora de Lisboa (o PSD acha que sim e o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira sugeriu a cidade de Coimbra), há ainda a "eventual sobrecarga" no TC de recursos vindos da nova entidade.O deputado do PS Jorge Lacão chamou a atenção de a lei não vir a "enxamear o TC de recursos intermédios" com origem na entidade.A entidade para a transparência, cuja criação tem o apoio do PS, PSD e BE, que a propôs, e a oposição do PCP e CDS, caberá avaliar e fiscalizar as declarações de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos públicos e políticos.A comissão eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas, que começou a trabalhar em 2016, aprovou legislação sobre lóbi, o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e alterações ao estatuto dos deputados e está agora a finalizar o seu trabalho.