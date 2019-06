João Bravo está preocupado com a vaga de calor da Europa. Se a mesma chegar a Portugal, o responsável, à frente da empresa de aviação Helibravo, teme mais uma catástrofe: não só pelos incêndios florestais, como pelo facto de os meios aéreos não estarem totalmente operacionais. Porquê? Uma questão judicial.



O que está em causa?

Em concurso público, adjudicaram 30 helicópteros à minha empresa, Helibravo, para combate aos incêndios. Dos quais só 18 é que estão a voar, porque uma concorrente meteu uma ação de impugnação. Esta ação tem efeito suspensivo.





Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Tem duração de quatro anos. Os 30 helicópteros dividem-se em 18 ligeiros e 12 médios. Já temos a estrutura toda montada. Os resultados do concurso saíram em abril. Assinei o contrato a 15 de maio.Poderá haver mais uma tragédia, como em Pedrógão. Portugal corre o perigo de ter calores brutais, como no resto da Europa, e os helicópteros estão no chão. Já pedimos para levantarem o efeito de suspensão, há cerca de três semanas, por interesse público e efeitos de calamidade. A opinião pública tem de saber.Dos juízes nada. Continuamos sem qualquer resposta. O processo está a correr noOs 12 helicópteros deveriam ter começado no dia 15 de maio; e os restantes, 18, a 1 de junho. Estes estão operacionais, os 12 é que não.

A concorrência do sector pode impugnar?

São contratos públicos, sim. A empresa concorrente está no direito de reclamar, alega que eu não tenho capacidade técnica para operar os helicópteros. Ela ganhava esse contrato todos os anos. Foi a primeira vez que ganhei.



Qual o montante envolvido?

Nove milhões por ano.

O vosso mercado é um campo de batalha?

É um bocadinho.