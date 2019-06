No que parece ser, pelo menos provisoriamente, uma pequena vitória para a CGD, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decretou a 7 de Junho um procedimento cautelar de arresto da casa onde Joe Berardo vive em Lisboa. Trata-se de um T5 de 430 m2, ocupando todo o último andar de um prédio na av. Infante Santo. A acção judicial ascende a mais de 50 milhões de euros.Esta casa foi comprada em 1999 por Joe Berardo. Em outubro de 2008, quando os seus empréstimos de mil milhões de euros à banca já estavam no vermelho, o comendador vendeu o imóvel. Como? Entrou no aumento de capital de uma imobiliária, a Atram, não em dinheiro, mas com a casa. O aumento de capital foi de apenas €40 mil. Berardo era (e é) presidente do Conselho de Administração da Atram.

