Oeiras pagou a vereadora €2.300 de motorista em Las Vegas

Marco Alves
Marco Alves 26 de agosto de 2025 às 23:00

Joana Baptista (que está na lista de Moedas em Lisboa) foi a um evento nos EUA e levou Rui Rei, presidente de uma empresa municipal, seu namorado.

O requerimento entrou a 14 de maio de 2025 e era assinado por Carla Castelo, a única vereadora da oposição no executivo da câmara de Oeiras (PS e PSD aliaram-se a Isaltino Morais). Dizia a vereadora da Coligação Evoluir Oeiras que “a vida privada dos decisores políticos e detentores de cargos públicos não tem relevância pública, a não ser que factos da vida privada conflituem com o exercício das suas funções”.

Oeiras pagou a vereadora €2.300 de motorista em Las Vegas