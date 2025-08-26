Sábado – Pense por si

Portugal

Câmara do Barreiro (PS) contratou vários boys do partido

Marco Alves
Marco Alves 26 de agosto de 2025 às 23:00

Pelo menos 10 dirigentes e militantes locais, ou os seus filhos e irmãos, entraram nos quadros da função pública através da autarquia liderada por Frederico Rosa.

Desde que, em 2017, o PS destronou a CDU da câmara de Barreiro, têm entrado na autarquia vários militantes do PS local, ou os seus familiares.

Tópicos Salários e benefícios Currículo Contrato de licença Empresas Barreiro Partido Socialista André Pinotes Batista Frederico Rosa Ruy de Carvalho
Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

