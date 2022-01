De quantos votos precisam eles para entrar no Parlamento?

Faltam poucos dias para as legislativas e os partidos pequenos também estão de calculadora na mão para saberem se formam um grupo parlamentar - ou se ficam fora da Assembleia da República. Para eleger em Lisboa poderá ser necessário recolher mais de 1,8% dos votos. No Porto, a fasquia está acima dos 2%.

As eleições legislativas estão a poucos dias e as sondagens acumulam-se. As dúvidas sobre uma maioria de esquerda ou de direita permanecem, mas os pequenos também sofrem. CDS, PAN ou Livre fazem contas à vida sobre se terão um grupo parlamentar ou se chegam sequer ao Parlamento. Outros, sem representação parlamentar, sonham chegar à Assembleia da República. Por isso, quantos votos precisa um partido para chegar ao Parlamento?

Nas últimas legislativas, em 2019, o último mandato a ser atribuído no círculo de Lisboa coube ao PS - o seu 20º -, com uma média de 20.234 votos por cada um dos mandatos socialistas. Tal significa que cada mandato correspondeu a 1,84% dos votos e que essa percentagem seria o suficiente para garantir a eleição de um deputado por Lisboa nas eleições passadas.

No Porto o cenário não é muito diferente, com o último deputado eleito a pertencer ao PSD, com uma média de 19.412 votos por cada um dos 15 deputados sociais-democratas no círculo eleitoral portuense, que se traduz em 2,08% dos votos. Esta foi uma das mais pequenas margens da noite eleitoral: apenas 385 votos por mandato separaram PS e PSD, o que se traduz numa diferença de 0,04 pontos percentuais das 934 mil pessoas que votaram no distrito do Porto.