Como a direção de Rui Rio tirou o CDS do Parlamento (e deu a maioria ao PS)

Coligação do PSD com o CDS permitiria "roubar" cinco deputados ao PS e impedir a maioria absoluta. PSD retirava ainda um deputado ao Chega e conseguiria eleger o deputado mais novo de sempre do Parlamento.

O que um não quer, os dois não fazem. Foi assim que foi rejeitada uma possível coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS, ainda em dezembro, depois da comissão política dos sociais-democratas ter decidido que seria "mais vantajoso" para o partido concorrer sozinho. Não foi. O PS teve maioria absoluta nas eleições de domingo, mas uma eventual coligação podia ter evitado o cenário e roubado cinco deputados conquistados pelos socialistas (e a maioria absoluta) e ainda um ao Chega.

Estas são as contas da SÁBADO, feitas através do Método d’Hondt, com a soma dos votos obtidos por PSD e CDS nas eleições do último domingo. Ao contrário dos 117 deputados que lhe deram a maioria absoluta, o PS perderia um deputado para uma coligação PSD-CDS em cinco distritos diferentes: Bragança, Coimbra, Leiria, Portalegre e Vila Real. E Costa, que se tornou no primeiro a vencer todos os distritos do País em eleições legislativas, perderia três dos círculos eleitorais de Portugal continental: Bragança, Vila Real e Leiria.

Em Bragança, as contas são as mais simples: o PSD perdeu o distrito por apenas 15 votos de diferença, uma luta que envolvia também a eleição do terceiro deputado eleito pelo distrito. Se a coligação PSD/CDS-PP recebesse, os 1.368 votos que o CDS recebeu em Bragança, ficaria com 27.848 votos - mais 1.353 que os socialistas.