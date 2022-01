Magistrado já agendou audição de testemunhas e vai pedir documentos ao Banco de Portugal, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entre outras entidades. Processo tem 25 arguidos e 123 assistentes. Juiz já pediu uma sala com espaço para acomodar o processo e os advogados

Juiz Ivo Rosa admite que instrução do BES vai ultrapassar prazo legal

O juiz Ivo Rosa deu início, esta quinta-feira, à fase de instrução do processo do Banco Espírito Santo. Num longo despacho de 147 páginas, o magistrado já agendou a audição de testemunhas, assim como ordenou o Banco de Portugal, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Novo Banco, entre outros, a fornecerem documentos ao tribunal.

O magistrado salientou que se está perante "o maior e mais complexo" processo nos tribunais portugueses, pedindo para ninguém esperar que a "instrução decorra com celeridade ou que seja realizada dentro do prazo" de quatro meses, o máximo legalmente previsto.

Ivo Rosa recordou que o processo "durou seis anos em inquérito, com uma acusação deduzida por sete procuradores" e que, por sua vez, as defesas tiveram "14 meses para requerer a abertura de instrução".