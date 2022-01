O patrão dos patrões entra na campanha… pelo bloco central

António Saraiva quer Marcelo a exigir um entendimento entre PS e PSD a seguir às eleições. "Não tivemos bloco central nestes últimos anos e, no entanto, os extremos cresceram. Crescimento por crescimento, prefiro então ter o bloco central", diz o líder da CAP.

A poucos dias de os portugueses irem a votos, António Saraiva, o histórico líder da CAP, dá uma entrevista ao Público e à Renascença com mensagens políticas fortes: pede ao Presidente da República que exija um acordo entre PS e PSD para assegurar a estabilidade governativa e fala na importância de reduzir o número de funcionários públicos e cortar nos impostos pagos pelas empresas e pelas famílias.

Para o patrão dos patrões, o surgimento do que seria na prática um bloco central não constitui um problema nem agravará a tendência de crescimento dos extremismos. "Não tivemos bloco central nestes últimos anos e, no entanto, os extremos cresceram. Crescimento por crescimento, prefiro então ter o bloco central", afirma Saraiva para quem o mais importante é ter estabilidade e um Governo "reformista".

Com as sondagens a dar quase empates entre António Costa e Rui Rio, o líder da confederação que representa os patrões, acredita que a única via será mesmo ter o segundo partido a apoiar o que ficar em primeiro, num acordo selado por Marcelo Rebelo de Sousa.