A matemática da esquerda e da direita

Rui Rio aparece seis décimas à frente de António Costa na sondagem da Aximage para o DN/JN e TSF divulgada esta terça-feira. O intervalo é curto, mas já teve consequências na campanha: o PSD tenta cavalgar o entusiasmo das sondagens e o PS aponta armas ao programa "perigoso" do social-democrata. A tensão concentra-se no bloco central, porque se a tendência deste estudo de opinião se mantiver até domingo a solução de governo pode passar por uma geringonça… de esquerda ou de direita.

Com uma margem de erro de 3,15%, a sondagem da Aximage deixa ainda muito espaço para incertezas, mas mostra uma tendência de maioria de esquerda no hemiciclo. Somando os 33,8% do PS aos 6,6% do BE, aos 4,5% da CDU e aos 1,4% do Livre, a esquerda consegue 46,3% dos votos.

A maioria pode ficar mais expressiva se se juntar ainda o PAN – que não gosta de se definir como de esquerda ou de direita, mas tem ajudado o PS a aprovar orçamentos. Neste inquérito, o partido de Inês Sousa Real vale 3,3%.